Луческу согласовал условия контракта с «Трабзонспором»

По информации турецкого издания Haber, главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу в новом сезоне займет кресло наставника в турецком «Трабзонспоре».

Сообщается, что румынский наставник согласовал условия контракта с турецким клубом, в котором он будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

В «Шахтере» Мирча Луческу работает с 2004 года. Вместе с ним донецкая команда завоевала восемь титулов чемпиона Украины, пять Кубков и семь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА-2008/09.