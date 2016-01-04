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Овчинников: «Я задвинутый лузер»

4 января 2016, 08:00
1

Тренер ЦСКА и сборной России Сергей Овчинников рассказал о своем отношении к социальным сетям и любви к футболу.

«Я вне соцсетей. Пользуюсь ими исключительно для получения информации. Есть продвинутые юзеры, а я задвинутый лузер. Если мне что-то надо, у меня есть жена, которая хорошо разбирается в этой теме, друзья могут помочь. Не считаю соцсети обязательным условием современного мира и прекрасно без них обхожусь. Раньше родственники подолгу не виделись и общались только по телефону, а сейчас пишут в соцсетях. Это одно и то же: нет визуального контакта. Ничего плохого в этом нет, но замещение реального мира виртуальным, в моем понимании, неправильно. Слишком уж мы упрощаем свою жизнь.

Не хочу, чтобы мои дети воспринимали виртуальный мир ближе, чем реальный, поэтому стараюсь оградить их от ряда вещей. Например, в моей семье телевизор не смотрят вообще, а пользование телефоном у ребенка минимальное. Конечно, все равно дети рано или поздно со всем этим столкнутся, но пусть это случится позже. Дети должны жить в реальном мире и дружить с реальными людьми. Не надо проводить сутки напротив монитора или с телефоном в руках, лучше сходить погулять, поиграть в футбол.

Что может помочь ребенку увлечься футболом? Приведу пример из детства, расскажу, как я полюбил футбол. Помню, отец привел меня на матч московского «Динамо», за которое он болел. Кто соперник, мне было по барабану, толком не помню, как складывался матч, но запал в душу антураж: мужики с газетами, семечками, все болеют, причем по-доброму. Никого не интересовало качество футбола или количество забитых голов. При этом народ смотрел на футболистов с уважением, которое буквально витало над трибунами. Да, болельщикам могло не понравиться, что команда проиграла, но это длилось ровно две минуты. Я это перенял. И когда занимался в московском «Динамо» и болел за эту команду, мне совершенно все равно было, как они сыграли. Я любил футболистов за то, что они есть, просто болел за них. Не было ни ненависти, ни раздражения.

Хорошая жизненная школа — уважать других людей. А то часто как получается: команда выигрывает – все хорошие, через пять минут проигрывает – все плохие, все дармоеды. Всегда надо быть аккуратным в оценках. Поэтому мне хотелось бы, чтобы атмосфера на стадионах, в спорте, да и в жизни была добрее. Тогда у нас все наладится!», - сказал Овчинников.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Овчинников Сергей
Комментарии (1)
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PNZ1985
1451886198
Хорошопоконьячелили видимо до вью!о
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