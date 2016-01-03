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    Данилов: «Оплаченная Кержаковым операция прошла удачно»

    Бывший футболист сборной СССР Василий Данилов заявил, что операция на коленном суставе, которую оплатил принадлежащий "Зениту" нападающий Александр Кержаков, прошла удачно.

    – Операцию мне сделали. Врачи говорят, что успешно. Чувствую себя нормально, насколько это возможно после операции. Сейчас надо просто терпеть, месяц должен пройти на восстановление. Замена коленного сустава – не просто так!

    Где делали операцию?

    – Меня положили в медицинский центр СОГАЗ, там меня проверили, а затем перевели в поликлинику Академии наук на Тореза. Там меня и оперировали.

    –​ Операцию оплатил Александр Кержаков?

    – Да, Сашка позвонил и говорит: вот номер врача, сходи к нему, поговори, они сделают все хорошо. Я позвонил, мы встретились с врачом, и все прошло удачно.

    –​ После операции разговаривали с Кержаковым?

    – Я всего второй день дома, пока не успел. Мне врач сказал, что его пока в городе нет, поэтому звонить нет смысла. А как только он вернется в Петербург, я обязательно позвоню, поблагодарю за помощь.

    –​ Для вас его помощь была неожиданной?

    – Мы собрались однажды ветеранами клуба. Решали, кто может помочь. Понимали, что в «Зенит» обращаться смысла нет, там никто не поможет. Начали думать, что может кто-то из игроков, а через несколько дней Кержаков уже позвонил. Вот так вот совпало.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.01.2016 17:14
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 3 января 2016, 23:19

      А тут видос не выкладывается? Жаль(

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    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 3 января 2016, 23:18

      Молодец!https://www.youtube.co
      m/watch?v=fQxxlmunm3Q

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