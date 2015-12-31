Примера. «Барселона» вернулась на первое место, разгромив «Бетис», и другие результаты

В матче 17-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Бетис» со счетом 4:0. Дубль в этой встрече сделал Луис Суарес, одним мячом отметился Лионель Месси, еще один гол забил в свои ворота Хайко Вестерманн.

Таким образом, «Барселона» вернулась на первую строчку в таблице.

В других играх этого тура «Атлетик» обыграл «Сельту», «Хетафе» и «Депортиво» голов не забили.

Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

Барселона – Бетис – 4:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Вестерманн (в свои ворота), 29; 2:0 – Месси, 33; 3:0 – Суарес, 46; 4:0 – Суарес, 83.

Сельта – Атлетик – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гарсия, 71.

Хетафе – Депортиво – 0:0 (0:0)

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