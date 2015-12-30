Беленов и Шандао не покинут «Кубань»

Вратарь «Кубани» Александр Беленов и защитник команды Шандао, вероятнее всего, останутся в Краснодаре и не будут менять клубную прописку в ближайшее зимнее трансферное окно. Это связывается с возвращением на пост спортивного директора «Кубани» известного футбольного функционера Сергея Доронченко, который способен повлиять на решения этих футболистов, сообщает источник.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Шандао может продолжить свою карьеру в итальянском «Лацио», а Беленов перейти в «Краснодар» или московское «Динамо».