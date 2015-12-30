Экс-нападающий «Спартака» Веллитон может вернуться в РФПЛ

Экс-нападающий "Спартака" Веллитон, выступающий за турецкий "Мерсин Идманюрду", в зимний период дозаявок может вернуться в российский чемпионат. Представители бразильского игрока начали активную работу по его трудоустройству в один из клубов РФПЛ.

"Нынешняя команда Веллитона близка к вылету из элиты турецкого футбола. В связи с этим он уже всерьез рассматривает возможность возвращения в РФПЛ. Кроме того, по окончании сезона у него заканчивается контракт с клубом. Поэтому руководство "Мерсин Идманюрду" также готово отпустить его, чтобы получить хотя бы небольшую компенсацию", - рассказал источник, занимающийся трудоустройством футболиста в России.