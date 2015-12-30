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Экс-нападающий «Спартака» Веллитон может вернуться в РФПЛ

30 декабря 2015, 06:20
4

Экс-нападающий "Спартака" Веллитон, выступающий за турецкий "Мерсин Идманюрду", в зимний период дозаявок может вернуться в российский чемпионат. Представители бразильского игрока начали активную работу по его трудоустройству в один из клубов РФПЛ.

"Нынешняя команда Веллитона близка к вылету из элиты турецкого футбола. В связи с этим он уже всерьез рассматривает возможность возвращения в РФПЛ. Кроме того, по окончании сезона у него заканчивается контракт с клубом. Поэтому руководство "Мерсин Идманюрду" также готово отпустить его, чтобы получить хотя бы небольшую компенсацию", - рассказал источник, занимающийся трудоустройством футболиста в России.

Источник: Известия
Турция. Суперлига Европа Мерсин Идманюрду Спартак Веллитон
Комментарии (4)
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franck_ribery
1451459682
Давай обратно, в Спартак! С Промесом всех порвете!
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famylka
1451462854
терек
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sochi-2013
1451464301
Жаль-кони залягали, мог бы хорошо заиграть.
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