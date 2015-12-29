Бубнов: «В «Спартаке» Широкова не будет, это уже ясно дали понять»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своей точкой зрения о возможных вариантах продолжения карьеры хавбека «Спартака» Романа Широкова.

«В «Спартаке» ясно дали понять – там Широкова не будет. В «Краснодар» он идти отказался, потому что в «Краснодаре» разобрались в ситуации и не дали то, что просит Широков с агентом Минасовым. Это патовая ситуация. Если в ЦСКА идти, то там он будет практически просить Федуна. И договариваться там надо не со Слуцким, а с Гинером. И если тот скажет взять, Слуцкий его возьмет», – сказа Бубнов.

Напомним, ранее появилась информация, что Широков отказал «Краснодару», считавшимся наиболее вероятным местом продолжения карьеры 34-летнего футболиста.