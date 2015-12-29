«Эвертон» теряет Маккарти и Клеверли

Сразу два полузащитника «Эвертона« – Джеймс Маккарти и Том Клеверли выбыли из строя из-за травм.

Оба футболиста травмировались в матче 19-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити« (3:4). Маккарти травмировался уже на 26-й минуте и его заменил Клеверли, который сломался во второй половине матча.

«Было ужасно потерять Клеверли, который заменил Маккарти. Для нас это стало большим ударом, так как мы нуждались в созидающем игроке», – сказал главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес.

В ближайшее время оба игрока пройдут медицинское обследование, которое и определит сроки их восстановления.