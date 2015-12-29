Бойко и Дуглас могут стать игроками «Бешикташа»

«Бешикташ« договорился с игроками «Днепра« – вратарем Денисом Бойко и защитником Дугласом Силвой об условиях личных контрактов.

«Бешикташ» достиг соглашения с Бойко и Дугласом. Клуб сделал «Днепру» предложение о покупке этих игроков», – заявил генеральный директор «Бешикташа» Сансал Бююкада.

По некоторым данным, «Бешикташ» готов заплатить за обоих футболистов порядка 8 миллионов евро. Впрочем, «Днепр» хочет получить за двоих игроков 10 миллионов. Также Бойко интересуется «Эвертон«.