Эррера: «Я уже собирался отмечать гол, но Куртуа как-то вытащил этот мяч»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера после матча 19-го тура АПЛ против «Челси» (0:0) рассказал о том, как он не сумел реализовать голевый момент.

«Думаю, я ударил идеально. Я все сделал все правильно, и, честно говоря, не понимаю, как это поучилось. Я уже собирался отмечать гол, но потом увидел, что мяч не залетел в ворота. Куртуа как-то вытащил его. Сегодня мы играли лучше, но для победы этого оказалось недстаточно. Нужно быть реалистами: мы должны были победить», – считает Эррера.