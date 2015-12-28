Енджейчик: «Газетчики многое изложили вовсе не так, как я им говорил»

Защитник «Легии» Артур Енджейчик прокомментировал свое интервью изданию Polska Times. Футболист утвеждает,что журналисты неправильно изложии его слова о премиальных в «Краснодаре», которому принадлжат права на поляка.

«Прочитав свое собственное интервью, я сильно удивился, причем неприятно. Газетчики многое изложили вовсе не так, как я им говорил, а так, как посчитали нужным. На самом деле за все время, что я играл в «Краснодаре», нам всего два или три раза заплатили за победу двойные премиальные и один раз – тройные. Но сумма их была примерно в 10 раз ниже той, что озвучена в интервью. Не скрою, я бы хотел получать такие деньги, особенно с учетом теперешнего курса рубля, но, к сожалению, это не так. В «Краснодаре» таких огромных сумм не платили никогда. Нам, к примеру, не заплатили премиальные за выход из группы в 1/16 финала Лиги Европы, потому что изначально об этом не было договоренности. Хотя мы с ребятами, конечно, были бы совсем не против такой премии», – сказал Енджейчик.