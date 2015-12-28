Хьюз: «До матча с «Эвертоном» Шакири не хватало только голов»

Главный тренер «Стока» Марк Хьюз прокомментировал победу в матче 19-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:3).

«Нужно поблагодарить обе команды: игра вышла зрелищной. В таком плотном графике очень нелегко играть, учитывая еще и Рождество. Каждому футболисту, приходящему в АПЛ, нужно время, что привыкнуть к лиге. Не имеет знчения, где ты выступал до этого, АПЛ – это всегда новый вызов. До сегодняшней игры Шакири не хватло только голов, а так он играл отлично и раньше. Теперь же ему удалось забить. Не сомневаюсь, что он еще не раз отличится», – сказал Хьюз.