Фалькао: «Уверен, что получу свой шанс во второй половине сезона»

Форвард лондонского «Челси» Радамель Фалькао по-прежнему верит в то, что у него будет возможность проявить себя в Лондоне. Колумбийский футболист заявил, что во второй половине сезона он намерен добиться успеха с «аристократами».

«Челси» поверил в меня и открыл двери для меня. Однако пока мне было тяжело, потому что команда начала сезон не лучшим образом, а я сам не получал возможностей, которых хочу. Тем не менее, я очень благодарен клубу. Я доволен и уверен, что получу свой шанс во второй половине сезона и добьюсь успеха», – заявил форвард.

В сезоне 2015/2016 Фалькао сыграл за «Челси» в девяти матчах.