Канищев: «Кокорин усилит «Зенит», если он придет пахать, как Дзюба»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что нападающий «Динамо» Александр Кокорин может усилить клуб при правильном подходе.

«Моутинью вряд ли появится в «Зените», если верить тому, что Виллаш-Боаш по окончании нынешнего сезона покинет Питер. Хотя не исключено, что все это слухи. Черышев обладает хорошими футбольными данными, в испанской Примере вообще мало плохих игроков. По своему потенциалу он вполне бы подошел «Зениту».



Что же касается Жиркова, то это уже отработанный материал. Не вижу смысла приглашать его на год-два. Кокорин, в принципе, мог бы усилить сине-бело-голубых. При условии, если он придет сюда действительно пахать, как это делает Дзюба. Динамовец, безусловно, талантливый футболист, с хорошим футбольным будущим. Но ему нужно дать самому себе пинка под зад. По поводу днепропетровского немца с труднопроизносимой фамилией сложно что-либо сказать. Может, он и хороший футболист. Хотя немцы, как правило, пашут на поле как шальные, такие моторные игроки нужны любой команде. Ну а случится ли подобное усиление зимой, наверное, одному только Дюкову известно», - сказал Канищев.