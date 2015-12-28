Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канищев: «Кокорин усилит «Зенит», если он придет пахать, как Дзюба»

Канищев: «Кокорин усилит «Зенит», если он придет пахать, как Дзюба»

28 декабря 2015, 06:26
3

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что нападающий «Динамо» Александр Кокорин может усилить клуб при правильном подходе.

«Моутинью вряд ли появится в «Зените», если верить тому, что Виллаш-Боаш по окончании нынешнего сезона покинет Питер. Хотя не исключено, что все это слухи. Черышев обладает хорошими футбольными данными, в испанской Примере вообще мало плохих игроков. По своему потенциалу он вполне бы подошел «Зениту».

Что же касается Жиркова, то это уже отработанный материал. Не вижу смысла приглашать его на год-два. Кокорин, в принципе, мог бы усилить сине-бело-голубых. При условии, если он придет сюда действительно пахать, как это делает Дзюба. Динамовец, безусловно, талантливый футболист, с хорошим футбольным будущим. Но ему нужно дать самому себе пинка под зад. По поводу днепропетровского немца с труднопроизносимой фамилией сложно что-либо сказать. Может, он и хороший футболист. Хотя немцы, как правило, пашут на поле как шальные, такие моторные игроки нужны любой команде. Ну а случится ли подобное усиление зимой, наверное, одному только Дюкову известно», - сказал Канищев.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Динамо Кокорин Александр Канищев Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1451280518
Да да-мудрое решение- Кокорина в Зенит.
Ответить
narkozanos
1451300686
Да он нулёвый,после того,как динамо ростов 7-3 обыграло,там Кокорин забил три,всё.с этого матча он стал никакой.
Ответить
Недовольный
1451373575
Пахать как Дзюба?т.е забивать 2х метровой палке,с передач Халка на пустые ворота ворота где можно с закрытыми глазами подставить голову и мяч лтправится в ворота,называется пахать?таджики,убирающие во дворах каждый день поболее пашут
Ответить
Главные новости
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
2
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
1
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
31
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
11
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
1
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
5
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
31
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
11
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
33
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
Вчера, 19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
Вчера, 18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
Вчера, 18:09
24
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
Вчера, 17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
Вчера, 17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 17:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+