Миранчук: «Не скрою, что всегда мечтал играть в Европе»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о своем желании поехать на чемпионат Европы во Францию в составе сборной России, а также признался, что с детства является поклонником «Барселоны».

«Нацелен ли попасть во Францию? Безусловно. Это будет большой шанс проявить себя. У меня всегда была мечта играть в Европе, что тут скрывать. Чемпионат будут смотреть все. Для начала надо попасть в обойму сборной. Буду стараться и полностью выкладываться.

Моим любимым европейским чемпионатом является испанский. Больше всего нравится. С малых лет за "Барселону" болею. Англия? Может, потом. Силовая борьба – не мой козырь. Хотя я стремлюсь прибавлять в этом компоненте. Но не подумайте – ничего против Англии не имею. Разговаривал с Ромой Павлюченко, он много хорошего рассказывал.

Что бы спросил у Месси, будь такая возможность? Было бы здорово с ним пообщаться. А насчет вопроса… наверное, ничего бы не спросил. Просто сказал бы: «Лео, ты в порядке!», – поделился Миранчук.