Бушманов: «Спартак» всегда был моей любимой командой»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о том, что болел за московский «Спартак» с детства и вспомнил, как попал в стан красно-белых в качестве футболиста.

«В «Спартаке», как мне кажется, больше смотрели на сборные. Тогда в клубе работал Валентин Иванович Покровский, по тем временам довольно известный селекционер. Он просматривал сборную и после Мемориала Гранаткина подошел ко мне, поинтересовался, интересно ли было бы в «Спартаке» поиграть. Конечно, интересно! Я за «Спартак» болел с детства, это всегда была моя любимая команда. Мне нравилось, в какой футбол она играет, какие игроки за нее выступают.

На тот момент меня приглашали и другие команды, например, ЦСКА чуть раньше, но не в команду, а в школу. Было предложение от московского «Динамо», от минского. Эдуард Малофеев позвал меня в гости, в Минск. Пригласил к себе домой, познакомил со своими дочерьми, семечки кушали у него дома, поужинали. И в принципе, все понравилось: был близок к тому, чтобы перейти в минское «Динамо», но вскоре поступило предложение от «Спартака», и тут вы сами уже понимаете», - поделился Бушманов.