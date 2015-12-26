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    Чемпионшип. «Вулверхэмтон» обыграл «Рединг»

    В матче 23-го тура Чемпионшипа «Вулверхэмтон» оказался сильнее «Рединга» благодаря голу Джеймса Генри.

    В других встречах тура «Дерби» обыграл «Фулхэм», «Брентфорд» и «Брайтон» голов не забили, «Бристоль Сити» и «Чарльтон» сыграли вничью, «Ипсвич» обыграл «КПР», «Милтон» переиграл «Кардифф», «Ротерхэм» оказался сильнее «Болтона», «Хаддерсфилд» одержал победу над «Престоном», «Халл» взял верх над «Бернли», «Шеффилд Уенсдэй» разгромил «Бирмингем».

    Матч между лидировавшим до этого тура «Миддлсбро» и «Блэкберном» перенесен из-за сильных дождей, которые привели поле в негодность.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 23-й тур

    Вулверхэмптон – Рединг – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Генри, 18.

    Брентфорд – Брайтон – 0:0 (0:0)

    Бристоль Сити – Чарльтон – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бейкер, 45; 1:1 – Леннон, 90.

    Дерби – Фулхэм – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рим (в свои ворота), 52; 2:0 – Баттерфилд, 84.

    Ипсвич – КПР – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хойлетт, 45; 1:1 – Дуглас, 77; 2:1 – Чемберс, 90+2.

    Милтон – Кардифф – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мэйнард, 50; 1:1 – Нун, 81; 2:1 – Мерфи, 90+1.

    Ротерхэм – Болтон – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Уорд, 56; 2:0 – Уорд, 74; 3:0 – Ньюэлл, 80; 4:0 – Кларк-Харрис, 84.

    Хаддерсфилд – Престон – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уэллс, 38; 2:0 – Уэллс, 55; 3:0 – Хувс, 76.

    Халл – Бернли – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ливермор, 57; 2:0 – Эрнандес, 66; 3:0 – Клукас, 90.

    Шеффилд Уэнсдэй – Бирмингем – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Форестьери, 37; 2:0 – Ли, 39; 3:0 – Форестьери, 48.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2015 22:09
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