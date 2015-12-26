Семшов: «Тренер года Слуцкий? Он пока ничего не выиграл»

Экс-полузащитник «Торпедо», «Динамо» и сборной России Игорь Семшов прокомментировал итоги завершающегося футбольного года в России.

«Футболист года в России? Слышал, что таковым признали Халка — я тоже поддержу его кандидатуру. Он забивал, отдавал, да и вообще это значимая фигура в отечественном футболе. Бразилец, наряду с Артемом Дзюбой, здорово себя проявил.

Команда года в России? ЦСКА, даже несмотря на то, что местами "армейцы" играли нестабильно. Тренер года Слуцкий? А почему все так думают? Он пока ничего не выиграл… Я, конечно, назову Леонида Викторовича, поскольку и сборная, и ЦСКА играют хорошо, но делать выводы на середине пути не совсем корректно.

Открытием года стал «Ростов». Курбан Бердыев смог в тяжелые для команды времена объединить ребят и отвлечь их от проблем. Ростовчане находятся на хорошем месте в турнирной таблице. Хочется пожелать, чтобы они там и закончили и пробились в еврокубки.

Главное разочарование? Назову «Кубань» и «Анжи», которые неплохо укомплектованы, но не показали своего уровня», – сказал Семшов.