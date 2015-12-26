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Семшов: «Тренер года Слуцкий? Он пока ничего не выиграл»

26 декабря 2015, 16:59
6

Экс-полузащитник «Торпедо», «Динамо» и сборной России Игорь Семшов прокомментировал итоги завершающегося футбольного года в России.

«Футболист года в России? Слышал, что таковым признали Халка — я тоже поддержу его кандидатуру. Он забивал, отдавал, да и вообще это значимая фигура в отечественном футболе. Бразилец, наряду с Артемом Дзюбой, здорово себя проявил.

Команда года в России? ЦСКА, даже несмотря на то, что местами "армейцы" играли нестабильно. Тренер года Слуцкий? А почему все так думают? Он пока ничего не выиграл… Я, конечно, назову Леонида Викторовича, поскольку и сборная, и ЦСКА играют хорошо, но делать выводы на середине пути не совсем корректно.

Открытием года стал «Ростов». Курбан Бердыев смог в тяжелые для команды времена объединить ребят и отвлечь их от проблем. Ростовчане находятся на хорошем месте в турнирной таблице. Хочется пожелать, чтобы они там и закончили и пробились в еврокубки.

Главное разочарование? Назову «Кубань» и «Анжи», которые неплохо укомплектованы, но не показали своего уровня», – сказал Семшов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Кубань (ЛФЛ) Анжи Дзюба Артем Семшов Игорь Халк Бердыев Курбан Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Berdchanin
1451141168
Цска я бы не называл "командой года", т к это нулевая команда стала. Каких- то шведов набрали и других ненужный деревянных легионеров. Вы ЛЧ провалили с позором. Так что в этом году лучшая команда всё таки Зенит, т к они неплохо в Европе сейчас играют
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andrey23popov
1451141389
слуцкий чемп выиграл
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gennadiy
1451145248
А что выиграл ты?...
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андрей андреев
1451312793
Ростоооооов
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