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    • Рейнгольд: «На Евро можем спокойно занимать первое место в группе»

    Рейнгольд: «На Евро можем спокойно занимать первое место в группе»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил шансы сборной России на выход из группы на чемпионате Европы во Франции в 2016-м году.

    «Можем спокойно занимать первое место. Нам страшно повезло. Мы попали в самую слабую группу. Все команды можно обыграть. И уж ниже второго места мы быть не должны. Англия? Да у нее достижений меньше, чем у России. Ничего там нет. Все англичане молятся только на одного Руни, который далеко не тот, что был три года назад. Уэльс – это один Гарет Бэйл. Только Словакия – грамотная команда, которая может составить конкуренцию. Я уверен, что все эти страны рады такой группе и рассчитываю занять в ней первое место», – заявил Рейнгольд.

    Напомним, что россиянам за выход в плей-офф турнира предстоит побороться со сборными Англии, Словакии и Уэльса.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.12.2015 14:14
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    Комментарии (10)
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    Aztec58
    1451128638
    Ага, занимали уже спокойно на ЧМ-02 с Тунисом и Японией.
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    Asbjorn
    1451130756
    А можем и последнее
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    жеха87
    1451130949
    Помниться другие слова! Мы попали в самую слабую группу Бельгия,Алжир и Южная Корея! Должны были выходить с первого места! Все помнят наверное чем закончилось!?
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    Frozzen
    1451131895
    С Дырофеем в воротах ни из одной группы не выйдем
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    AndresLoko
    1451132242
    Рейнгольд это смешно читать даже..
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    headdevil
    1451133977
    Ага, а у нас ни Руни, ни Бейла, ни Гамшика нету
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    narkozanos
    1451137647
    Такое ощущение,если здраво глянуть,то у нас шанс только со Словакией будет)))Англии точно проиграем,а вот Уэльс возможно на ничью потянем...и 4 очка могут спасти нас)
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    ologreds
    1694996523
    numo453096
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