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    Кокорин не желает продолжать карьеру в «Спартаке»

    Как стало известно, "Спартак" действительно проявляет интерес к форварду «Динамо» Александру Кокорину. Тем не менее, переговоры между клубами не ведутся. Кроме того, сам 24-летний игрок не изъявляет желания переходить в стан красно-белых.

    Вероятно, выбор Кокорина будет сделан в пользу "Арсенала" или "Зенита". Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить нападающему намного более выгодный контракт, чем «канониры». "Динамо" не против отпустить игрока в зимнее трансферное окно, но как минимум за шесть миллионов евро. Тем не менее, ни «Зенит», ни «Арсенал» не желают платить такую сумму. Соглашение Кокорина с бело-голубыми истечет по завершении нынешнего сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.12.2015 18:24
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VлAд
    1451073343
    Спартак тоже не желает, чтобы Кокорин продолжил карьеру в Спартаке:)))
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    DIDI 23
    1451073605
    Молоток!
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    nikola paganini
    1451074761
    у нас есть кому пешком ходить весь матч,своих хватает таких,не знаем куда деть!!!
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    sidul1
    1451074986
    с халком бы заиграл
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    grand-igor
    1451077390
    цену динамо набивает нах он Спартаку не нужен
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    narkozanos
    1451078673
    Да в мясе он заиграл бы,как Комбаровы из динамо в своё время)))
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    alexproff
    1451096477
    Как бы по пути Сычева не пошел...
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    Диктор
    1451101883
    Хорошая новость-однако.
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    Taps
    1451149194
    Кокорин - новая колпинская торпеда ? Спасибо, не надо. Пусть едет по следам Аршавина в "Арсенал".
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    ologreds
    1694996527
    numo453044
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