Нойштедтер встретился с представителями РФС для обсуждения вопроса натурализации

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что представителями организации была проведена встреча с хавбеком «Шальке» Романом Нойштедтером, на которой стороны обсудили вопрос натурализации игрока для выступлений за сборную России.

«Я сам с ним не встречался, а представители Российского футбольного союза встречались», – отметил Мутко.

Напомним, на этой неделе Нойштедтер прилетел в столицу России. По словам самого игрока, его визит связан исключительно с личными делами.