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    Тарасов: «Не жалею о переходе в «Томь»

    Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о том, как сложно ему было принять предложение «Томи" в свои 17 лет.

    «Очень тяжело в 17 лет покидать родной город, отрываться от семьи, чтобы провести три сезона в Сибири. Тяжелое решение, но я принял его достаточно быстро. Почувствовал, что смогу там раскрыться. Родители категорически не хотели меня отпускать, но отец перед отъездом сказал: «Ты уже взрослый. Должен принимать решения сам». Я не испугался, уехал. Верни то время назад, поступил бы сейчас точно так же. Это самое главное. Я ни о чем не жалею.

    Замечаете, что большинство талантов пропадают с радаров в возрасте 17–20 лет? После выпуска одни переводятся в дубль, другие скитаются по низшим дивизионам. Кто там играет? Взрослые мужики. Главное – найти с ними общий язык, стать своим. В «Томи» помощником Непомнящего работает Валерий Климов. Когда я приехал в Томск, он и Паша Погребняк помогли мне адаптироваться. С Климовыми до сих пор дружим семьями.

    Самая занятная история, которая приключилась в Томске? Дебют в Премьер-лиге. Такие моменты не забываются. Бывало, Валерий Петраков отличался. Сам по себе – жесткий, прямой, с характером. Больше всего не любил свой бывший клуб – «Москву». Помните, тогдашний гендиректор Юрий Белоус убрал его из команды, чтобы назначить Слуцкого главным? «Москва» на подъеме – и тут вдруг отставка. Все в шоке. С тех пор игры с «Москвой» стали для Петракова принципиальными. Так и говорил: «Самая важная игра в этом сезоне». Если побеждали, много чего нам позволял. Помню, счастливый, забежал в раздевалку: «Парни, красавцы! Три дня выходных!» - рассказал Тарасов.

    Напомним, что за «Томь» Тарасов выступал с 2006 по 2008 год.

    Источник: Бобсоккер

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    25.12.2015 09:09
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