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    Гинер: «Не я пригласил Гончаренко в ЦСКА, а сам Слуцкий»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, по чьей инициативе был приглашен в клуб помощник главного тренера Леонида Слуцкого Виктор Гончаренко.

    «Гончаренко был приглашен самим Слуцким. Не мной, не Романом Бабаевым. Зашел ко мне Леонид Викторович и сказал: «Хочу взять в наш тренерский штаб Виктора Гончаренко». Все эти домыслы про запасной аэродром, про человека, который сидит и чего-то ждет, не имеют ничего общего с действительностью», – сказал Гинер.

    Также президент армейцев прокомментировал совмещение Слуцким постов в клубе и сборной России.

    «Позиция клуба проста: Леонид Викторович должен определиться, что он будет делать дальше. Мы на эту тему пока не общались, время у нас есть. Понятно, что это лучше сделать до окончания чемпионата России, максимум до начала чемпионата Европы, чтобы была ясность».

    Источник: Бобсоккер

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    24.12.2015 23:31
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    Комментарии (5)
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    Aztec58
    1450989322
    Эт точно, ты только гасить можешь, ага (Привет редактору Бомбардира)
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    Zeff
    1450997632
    Слуцкий обделается со сборной, а возвращаться некуда. И правильно. Не тренер он.
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    Аскорбин
    1451026042
    гинер стрелки переводит.
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    ologreds
    1694996531
    numo452983
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