Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Судья Куликов признал свою ошибку в матче «Рубин» - «Спартак»

    Судья Куликов признал свою ошибку в матче «Рубин» - «Спартак»

    Арбитр из Саранска Сергей Куликов признал, что ошибочно не удалил вратаря "Рубина" Сергея Рыжикова в матче чемпионата России против "Спартака" (2:2).

    "До матча "Рубин" - "Спартак" все было хорошо, серьезных ошибок не допускал. А вот в этой игре произошел момент, который стал предметом разбирательства. Я должен был удалить вратаря "Рубина" Рыжикова, который нарушил правила против нападающего "Спартака", но не сделал этого. С моей позиции этот эпизод был виден не очень, ошибся, чего уж тут говорить.

    Инспектор матча поставил мне оценку 7.9. У нас введена новая оценочная система, по которой все, что ниже 8.0 считается школьной двойкой. Максимальная оценка - 10.0, что означает выдающееся судейство, 8.5, например, - оценка хорошо, ожидаемый уровень, 8.0 - нормально, но показатели нужно значительно улучшить. Раньше, чтобы получить "двойку" надо было очень хорошо постараться, а сейчас не покажешь желтую карточку игроку, которая должна быть для него второй, - все, считается серьезной ошибкой", - сказал Куликов.

    Напомним, что в середине второго тайма форварда "Спартака" Квинси Промес убежал к воротам "Рубина", но в центре поля его сбил Рыжиков. Впрочем, Куликов проигнорировал этот эпизод и не наградил Рыжикова законной красной карточкой.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2015 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    pachokn
    1450903328
    "не покажешь желтую карточку игроку, которая должна быть для него второй, - все, считается серьезной ошибкой"- так это и есть серьёзная ошибка
    Ответить
    Aztec58
    1450904808
    Судьбы наказала Рыжикова издевательским голом в следующем матче в Ростове.
    Ответить
    alexidj
    1450905506
    и чо теперь...очков это не прибавит..
    Ответить
    Диктор
    1450933903
    Что толку что ты сейчас это признаешь? Лишил команду двух очков-урод.
    Ответить
    Каратель
    1450976104
    теперь осталось ждать когда Рыжиков сознается,что намеренно фолил
    Ответить
    ologreds
    1694996537
    numo452892
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+