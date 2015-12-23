Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Шигаев: «Динамо» удержится в Премьер-лиге, тут без вариантов»

    Шигаев: «Динамо» удержится в Премьер-лиге, тут без вариантов»

    Агент "Prof-Sport Company" Олег Шигаев оценил трансферные перспективы столичного «Динамо» на январское окно.

    «Клуб идет в пяти очках от зоны вылета, но болельщики пока не проявляют активного недовольства, как, к примеру, это происходит в "Спартаке". Надо дать сейчас какое-то время главному тренеру Андрею Кобелеву, может, что-то и получится. "Динамо" хочет расчистить зарплатную ведомость и планирует продать Габулова, Жиркова, Кокорина, Денисова, Бюттнера и Самба. Ни для кого это не секрет. Для команды с такой политикой они обходятся недешево.

    Думаю, им подыщут новые команды зимой, хоть это будет сделать не так-то легко, плюс взамен приобретут новых футболистов. Я не вижу проблему в том, что вышеперечисленные исполнители сменят обстановку. Замены, полагаю, этим игрокам будут, только вопрос – какого уровня. Да и молодым футболистам бело-голубых это все пойдет только на пользу. Дальнейшая судьба клуба? "Динамо" удержится в Премьер-лиге, тут без вариантов», - считает Шигаев.

    После 18 матчей «Динамо» занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, записав на свой счет 20 очков.

    Полностью эксклюзивное интервью Олега Шигаева можно прочитать на страницах «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2015 11:21
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    BlackX
    1450859209
    Ну а как же ещё
    Ответить
    FanatSerj
    1450865909
    Хорошо подметил, чем от больших разгильдяев удастся избавиться тем лучше. ВРотенберг конечно большую свинью клубу подложил.
    Ответить
    ologreds
    1694996541
    numo452826
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+