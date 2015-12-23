Озил: «Я правильно поступил, когда ушел в «Арсенал» из «Реала»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил считает, что пока рано думать о продлении контракта с клубом.

«Нынешний договор рассчитан до лета 2018 года. Впереди еще два с половиной года, так что спешить некуда. Хотя мы и не ведем переговоров, могу сказать, что я очень счастлив здесь, и мое решение уйти в «Арсенал» из «Реала» было правильным. Я всегда чувствовал себя здесь здорово, кроме тех дней, когда был травмирован», – сказал Озил.

Также футболист рассказал о том, как травма заставила его изменить образ жизни.

«После моей прошлогодней травмы произошли большие перемены: я изменил свой рацион и начал следить даже за мелочами. Теперь каждые выходные я прохожу физиотерапию, а также слежу за тем, чтобы всегда высыпаться».