Милевский может продолжить карьеру в клубе первой украинской лиги

Экс-нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский может уже нынешней зимой вернуться в Украину, чтобы подписать трудовое соглашение с командой из первой лиги "Горняк-Спорт", представляющим Комсомольск, Полтавской области.

Агент футболиста Александр Панков ведет переговоры с тренерским штабом клуба, владельцем которого является украинский олигарх Константин Жеваго. В стан "бронзового" призера первой лиги Милевский может перейти в статусе свободного агента.

В нынешнем году клуб из Комсомольска оставил экс-полузащитник московского "Спартака" Егор Лугачев, также получивший, но не реализовавший свой шанс вернуться в большой футбол.