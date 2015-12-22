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    • Рабинер: «В болельщицкой среде Федуна называют Нольтрофеич»

    Рабинер: «В болельщицкой среде Федуна называют Нольтрофеич»

    Известный журналист Игорь Рабинер считает, что владелец «Спартака» Леонид Федун не в состоянии успешно управлять клубом.

    «Федун как, по сути дела, единоличный управленец доказал, что добиться чего-то со "Спартаком" не в состоянии. Недаром в болельщицкой среде он уже получил прозвище Нольтрофеич. Никто не отнимает заслуг у Федуна в связи со строительством долгожданного - и отличного - спартаковского стадиона, но строить арену и управлять клубом - абсолютно разные вещи. Увы, второе получается у него гораздо хуже.

    В сочетании двух предложений знаменитой фразы "У нас вырос юный Месси - Денис Давыдов. Главное - его не перехвалить" - вся суть Федуна-менеджера, которого бросает то в жар, то в холод", - сказал Рабинер.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.12.2015 10:11
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    Комментарии (8)
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    Diman67
    1450770315
    Жизненно
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    grand-igor
    1450771258
    Федун- найди нормального менеджера!!!! и будем звать тебя кучатрофеич!
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    Inks
    1450773938
    его часто Жидуном называют
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    Aztec58
    1450774931
    Рабинер - мерзкая личность.
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    VVM1964
    1450803358
    " КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЕШЬ - ТАК ОН И ПОПЛЫВЕТ " . НАДО СРОЧНО МЕНЯТЬ КЛИКУХУ ( НАПРИМЕР : " ЗАВОЕВАТЕЛЬ ВСЕЯТРОФЕЙ " )
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    ologreds
    1694996546
    numo452731
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