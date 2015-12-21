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    • Слуцкий: «Эмоциональное отношение Дзюбы к игре всегда будет его козырным тузом»

    Слуцкий: «Эмоциональное отношение Дзюбы к игре всегда будет его козырным тузом»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что нападающий Артем Дзюба нуждается в эксклюзивном варианте отношений.

    «Безусловно, Дзюба нуждается в эксклюзивном варианте отношений. Не точно в таком же, как Адамов. Но то, что они должны быть специальные, и то, что Артем очень зависим от эмоционального состояния, — это очевидно. Именно этой внутренней силой он выводит свое мастерство на принципиально новый уровень. А если этого нет, то идет резкое снижение. К Дзюбе нужен особый подход. Он, как любой игрок, знает, как я к нему отношусь. Но еще раз подчеркну: он большой молодец. Совершил нереальный скачок.

    Футболисты должны понимать одну вещь по поводу себя. Приведу простой пример. Вот Муса. За последнее время Ахмед сильно прибавил в подыгрыше, в развитии атак, в созидательной деятельности. Ему очень нравится покорять новые вершины, постигать что-то новое. И в какой-то момент он стал прямо-таки ставку делать на подыгрыш. На что я ему твержу: «Муса! Скорость всю карьеру будет твоей козырной картой. Тузом! Никто не запрещает тебе иметь в колоде другие козыри помимо единственного туза – восьмерки, девятки, десятки. Но нельзя ни в коем случае пытаться сорвать банк на козырной восьмерке, а туза выкинуть в начале игры». То же самое и с Дзюбой. Как бы сильно он ни прибавил, эмоциональное отношение к игре всегда будет его козырным тузом. Он должен это осознавать. Эмоция для Дзюбы первична, а дальше уже идет его уровень мастерства», - сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2015 06:09
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    Комментарии (3)
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    Zeff
    1450681384
    Еще раз убедился, с Лёней есть шанс проиграть даже Уэльсу.
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    ologreds
    1694996555
    numo452596
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