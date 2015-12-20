Хемес: «Нельзя допускать того, что произошло в матче с «Реалом»

Наставник «Райо Вальекано» Пако Хемес дал комментарий после сокрушительного поражения от «Реала» (2:10) в поединке 16-го тура чемпионата Испании.

«Нужно поскорее забыть то, что случилось сегодня. Выражаю поддержку своим игрокам, которые находятся в подавленном состоянии. Давно не попадали в такую абсурдную и позорную ситуацию. Сегодня мы проиграли по всем статьям.

Нельзя допускать чтобы подобное случалось. Невероятно больно входить в раздевалку и наблюдать лица профессионалов в слезах. Хотелось бы, чтобы этот поединок прошел 11 на 11, так было бы лучше для всех», – сказал Хемес.