Зырянов: «Играть на одной ноге в ФНЛ не прокатит»

Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов оценил уровень турнира ФНЛ и отметил в нем длительность перелетов, качество полей и особенности инфраструктуры.

– За половину сезона успели понять, что представляет собой турнир ФНЛ? В том числе по сравнению с первой лигой, в которой вы когда-то играли.

– Я в первой лиге провел всего год – в 1999‑м с «Амкаром». Поэтому для сопоставлений у меня данных маловато. Но замечу, что тогда во втором по рангу дивизионе выступало много звучных имен. Наш тренер вратарей Юрий Окрошидзе, Дмитрий Сенников, который вскоре в «Локомотив» перешел. В «Локомотиве» питерском заканчивал карьеру Михаил Юрьевич Бирюков. Это ведь тоже говорит об уровне того чемпионата. И все же за несколько месяцев я убедился, что ФНЛ – турнир очень, очень сложный.

– В чем?

– Во всем. Уровень команд, длительные перелеты, качество полей, особенности инфраструктруры. Играть здесь очень сложно. Если кто-то решит поехать в ФНЛ заканчивать карьеру и подумает, что будет здесь играть на одной ноге, то сильно ошибется. Такое здесь не прокатит.