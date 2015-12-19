Аруна покинет «Анжи»

Нападающий Лукман Аруна, арендованный «Анжи» у киевского «Динамо», покинет махачкалинский клуб. Об этом рассказал генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев.

"Мы расстаемся с Лукманом Аруной. Я уведомил киевское "Динамо", что мы не будем продлевать соглашение об аренде игрока на оставшуюся часть сезона. Мне кажется, что этот футболист, обладающий феноменальным талантом, в силу определенных обстоятельств, в первую очередь связанных, очевидно, с собственной психологией, свой талант просто не раскрыл», – сказал Кораблев.

В нынешнем сезоне Аруна сыграл за «Анжи» 13 матчей, в которых забил один гол.