Митрюшкин требует повышения зарплаты более чем в три раза

Вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин не может согласовать с клубом финансовые условия нового контракта.

Сообщается, что камнем преткновения стал вопрос о зарплате футболиста. После подписания нового договора Митрюшкин хотел бы получать 50 тысяч долларов в месяц, что не устраивает «Спартак». Согласно действующему контракту, который рассчитан до лета 2016 года, клуб платит 19-летнему голкиперу 15 тысяч в месяц.

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел четыре матча за «Спартак-2» в ФНЛ и пропустил в этих играх четыре мяча.