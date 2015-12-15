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Митрюшкин требует повышения зарплаты более чем в три раза

15 декабря 2015, 19:00
31

Вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин не может согласовать с клубом финансовые условия нового контракта.

Сообщается, что камнем преткновения стал вопрос о зарплате футболиста. После подписания нового договора Митрюшкин хотел бы получать 50 тысяч долларов в месяц, что не устраивает «Спартак». Согласно действующему контракту, который рассчитан до лета 2016 года, клуб платит 19-летнему голкиперу 15 тысяч в месяц.

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел четыре матча за «Спартак-2» в ФНЛ и пропустил в этих играх четыре мяча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2 Митрюшкин Антон
Комментарии (31)
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Asbjorn
1450195772
За что ему такие деньги,точнее зачем 20 летнему парню 3500000 в месяц?
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Любер
1450195903
Молод ещё, что бы требовать что то. Сначала заслужить надо. Негоже просить сидя на лавке.
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AndresLoko
1450196244
такова реальность , на заводе вкалывать за 15 тыс. руб., а 19тилетний пацан 15 тыс. баксов за ни*уя..
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vik7898
1450197686
Меня просто возмущают такие зарплаты!!! В то время когда, пенсионеры получают примерно 7-9 тысяч РУБЛЕЙ в месяц!!! Отработав по 25-35 лет на государство.
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Евгений Агеев
1450198789
Футбол сейчас не народная игра, а коммерческая площадка. И игроки, даже молодые, превращаются в коммерсантов, а не футболистов. Особенно в России.
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sobaka120982
1450201859
Ребят 15000 баксов это один миллион руб. В месяц!!!! Ему мало,хочется 3500000 р. Я херею..... Ему всего 19 лет зато пенсионеры в голодухе у нас с доходом в 6000 т.р в месяц. Куда смотрит наше правительство(((
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sobaka120982
1450202079
Друг я так возмущен этим,слов нет.... Пенсионеры на пенсию колбасу не могут купить а тут футболисты жируют. Расстрелять бы это правительство
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dkupovu
1450203241
ВАЖНО читать Всем!!!!! КАК платить за комуналку в 2 раза меньше (подробная схема)!!!! --- http://dum.ps/ekonom
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саша кул
1450204430
блядь я вообще в шоке за какой х ему уже платят 15 косых зделайте потолокя(рукаводство ебанутое) например 2 кассаря сыграл за основу половину матчей тогда можно о чем то базарить а то выбьет контракт 50 в месяц и нах ему футбол в 19 лет есть же телочки ночные клубы и с такой зп может заканчивать к 22-м годам и в 2018 сборная в жоне
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саша кул
1450204871
блядь не знаю хорош этот лимит или нет но если бы его убрали эти малакасосы(звезды недоделаные) со своей игрой и за косарь играли бы потому что легионеры в таком возросте не считая настоясчих дарований футболистов поскромней бы себя вели и проще было взять пять легионеров чем одного русского(неадекватного)
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