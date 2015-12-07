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    «Матч ТВ»: телепрограмма передач на 12-20 декабря

    Телеканал "Матч ТВ" продолжает обещать нам много интересных спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и ближайшую неделю.

    Суббота, 12 декабря

    04:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

    06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

    09:00 - Федор Емельяненко. Первый среди равных

    10:00 - Новости

    10:05 - Все на Матч!

    11:00 - Новости

    11:05 - Сердца чемпионов

    11:30 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Франции

    12:30 - Новости

    12:50 - Дублер

    13:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Австрии

    14:10 - Новости

    14:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 15 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии

    15:30 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Прямая трансляция из Швеции

    16:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии

    17:10 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии

    19:15 - Все на Матч!

    20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Жеребьевка. Прямая трансляция

    21:00 - Профессиональный бокс. Бой за титул WBA International в супертяжелом весе (А. Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. Симон. Прямая трансляция)

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Испании

    00:55 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Произвольная программа. Трансляция из Испании

    01:55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии

    02:55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии

    03:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии

    04:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

    Воскресенье, 13 декабря

    06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

    09:30 - Профессиональный бокс. Отборочный бой по версии IBF (К. Мурат (Германия) - С. Баррера (США). А. Магомедов (Россия) -)

    11:30 - Поверь в себя. Стань человеком

    12:00 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    12:30 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

    13:00 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии

    14:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Финал. Трансляция из Швейцарии

    16:20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии

    18:05 - Все на Матч!

    19:00 - Дрим тим

    19:30 - Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция

    21:00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань))

    22:25 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Прямая трансляция из Дании

    00:00 - Все на Матч!

    01:00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Женщины

    02:25 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины

    04:10 - Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Франции

    Понедельник, 14 декабря

    06:30 - Дублер

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Живи сейчас

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Превратности игры

    11:20 - Новости

    11:30 - Дублер

    12:00 - Новости

    12:05 - Смешанные единоборства. UFC

    14:00 - Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая трансляция

    14:30 - Все на футбол!

    15:00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала. Прямая трансляция

    15:30 - Все на футбол!

    16:00 - Операция "Динамо"

    16:30 - Все на Матч!

    17:30 - Безграничные возможности

    18:00 - Дрим тим

    18:25 - Континентальный вечер

    19:25 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Йокерит" (Хельсинки) - "Медвешчак" (Загреб))

    21:50 - Детали спорта

    22:00 - Второе дыхание

    22:25 - Реальный спорт

    22:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Лестер" - "Челси"

    01:00 - Все на Матч!

    02:00 - Операция "Динамо"

    02:30 - Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала

    03:00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала

    03:30 - Все за Евро

    04:00 - Большая история "Большого Востока"

    Вторник, 15 декабря

    06:30 - Дублер

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Живи сейчас

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Гонка для своих

    11:50 - Удар по мифам

    12:00 - Новости

    12:05 - Профессиональный бокс. Отборочный бой по версии IBF (К. Мурат (Германия) - С. Баррера (США)

    15:00 - Новости

    15:30 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    16:00 - Новости

    16:05 - Первые леди

    16:30 - Реальный спорт

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 - Мохаммед и Ларри. История одного боя

    19:10 - Смешанные единоборства. UFC (Р. Роузи (США) - Х. Холм (США))

    19:30 - Реальный бокс

    20:30 - Вне ринга

    21:00 - 1+1

    21:55 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    22:25 - Футбол. Кубок Германии. Прямая трансляция "Бавария" - "Дармштадт"

    00:30 - Все на Матч!

    01:30 - Реальный спорт

    02:00 - Профессиональный бокс. Отборочный бой по версии IBF (К. Мурат (Германия) - С. Баррера (США)

    Среда, 16 декабря

    05:00 - Цена золота

    06:30 - Дублер

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Живи сейчас

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Перечеркнутый рекорд

    11:30 - Спортивный интерес

    12:30 - Новости

    12:35 - Профессиональный бокс. Бой за титул WBA International в супертяжелом весе (А. Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. Симон)

    14:30 - Не надо больше!

    16:00 - Все на Матч!

    16:55 - Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция (УГМК (Россия) - "Бурж" (Франция))

    18:50 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины ("Белогорье" (Россия) - "Аркас" (Турция))

    20:45 - Детали спорта

    21:00 - Сердца чемпионов

    21:30 - 1+1

    22:25 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Дании

    00:30 - Все на Матч!

    01:30 - Большая история "Большого Востока"

    03:00 - Превратности игры

    04:00 - Нет боли - нет победы

    Четверг, 17 декабря

    05:00 - Профессиональный бокс. Бой за титул WBA International в супертяжелом весе (А. Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. Симон)

    06:30 - Дублер

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Живи сейчас

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Второе дыхание

    10:30 - Цена золота

    12:00 - Новости

    12:05 - Смешанные единоборства. UFC

    15:00 - Новости

    15:05 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    15:35 - Новости

    15:45 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

    16:15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении

    18:00 - Все на Матч!

    19:00 - Сердца чемпионов

    19:25 - Лучшая игра с мячом

    19:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Химки" (Россия) - "Фенербахче" (Турция))

    21:30 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины ("Динамо" (Россия) - "Зираатбанк" (Турция))

    23:30 - Все на Матч!

    00:30 - Гандбол. Кубок России. Мужчины. Финал

    02:20 - Перечеркнутый рекорд

    03:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Словении

    Пятница, 18 декабря

    05:00 - Гонка для своих

    06:30 - Дублер

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Живи сейчас

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Удар по мифам

    10:20 - Легенда о фехтовальщике

    12:35 - Смешанные единоборства. UFC

    16:05 - Новости

    16:15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Словении

    18:00 - Все на Матч!

    19:55 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Дании

    21:30 - Спортивный интерес

    22:25 - Лучшая игра с мячом

    22:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Уникаха" (Испания) - ЦСКА (Россия))

    00:30 - Все на Матч!

    01:30 - Легенда о фехтовальщике

    03:40 - 1+1

    04:30 - Путь бойца

    Суббота, 19 декабря

    05:00 - Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)

    06:30 - Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)

    08:15 - Новости

    08:20 - Удар по мифам

    08:30 - Мировая раздевалка

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Спортивный интерес

    11:00 - Новости

    11:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    12:00 - Дублер

    12:30 - Точка на карте

    13:00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Словении

    14:00 - Безумный спорт с Александром Пушным

    14:30 - Все на Матч!

    15:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Словении

    16:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

    18:00 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль. Финал. Трансляция из Италии

    19:45 - Реальный спорт

    20:00 - Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом. Прямая трансляция из Италии

    21:00 - Дрим тим

    21:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

    22:00 - Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба))

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Стритфайтер

    02:00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Трансляция из Словении

    03:30 - Вне ринга

    04:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

    Воскресенье, 20 декабря

    06:15 - Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)

    06:30 - Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Вся правда о...

    10:30 - Первые леди

    11:00 - Новости

    11:05 - Поверь в себя. Стань человеком

    11:30 - Дрим тим

    12:00 - Безумный спорт с Александром Пушным

    12:30 - 1+1

    13:20 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

    13:50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении

    14:50 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Классический стиль. Трансляция из Италии

    16:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Словении

    17:05 - Все на Матч!

    17:55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция ("Нимбурк" (Чехия) - ЦСКА (Россия)

    19:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. Классический стиль. Трансляция из Италии

    21:00 - Нет боли - нет победы

    22:10 - Все на футбол!

    22:40 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция "Интер" - "Лацио"

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Тиффози. Итальянская любовь

    02:15 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

    04:25 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из Франции

    Битва за формат или почему "Матч ТВ" так и не стали смотреть

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2015 06:50
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    Комментарии (8)
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    palik
    1449991842
    В воскресенье ни одного футбольного матча ахаха
    Ответить
    Denis27
    1449997440
    Спортивный канал называется(((Через год от России 2 отличаться наверное уже не будут.....одна болтовня,лыжи какие то весь день показывают...вообщем все для популиризации футбола в нашей стране((
    Ответить
    edw7777
    1450011022
    Отвратительное создание. Теперь уже ни за какие коврижки смотреть не буду.
    Ответить
    Alex_Ster
    1450162179
    Вчера вместо Лестор-Челси гандбол женский врубили!!! такой матч классный, а они гандбол блин... как им доверять после этого???..............
    Ответить
    Garrincha58
    1450166503
    пусть свою матчу канделлаки и К сами смотрют такое Г никому не нуно
    Ответить
    bringing
    1450172026
    Скоро будут показывать: Comedy Woman,Интерны,Воронины и Смешарики.
    Ответить
    Asbjorn
    1450188618
    Да все сразу поняли что канал будет говно,Лестер не показали,гандбол интереснее конечно,не удивлюсь если будут пару матчей показывать в неделю и то ЧР
    Ответить
    ologreds
    1694996611
    numo451708
    Ответить
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