Маскерано: «Всегда буду благодарен Бенитесу за то, что он спас мою европейскую карьеру»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано рассказал о том, что он всегда будет благодарен наставнику мадридского «Реала» Рафаэлю Бенитесу за то, что тот помог ему выстроить свою карьеру в Европе.

«Он большой человек и отличный тренер. Я всегда буду благодарен ему за то, что он спас, вытащил меня из большой черной дыры, в которой я оказался. В «Вест Хэме» я практически не получал игрового времени. Это был мой первый европейский клуб, а затем Рафа пришел в «Ливерпуль» и позвал меня к себе.

Люди не понимали этого трансфера. В то время в центре полузащиты «Ливерпуля» уже были Стивен Джеррард, Хаби Алонсо и Мохамед Сиссоко. Но Бенитез сказал мне, что ни один из них не обладает таким талантом, которым обладаю я», - поделился Маскерано.