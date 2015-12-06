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    Кобелев: «Погребняк из тех, кто никогда не опускает рук»

    Наставник «Динамо» Андрей Кобелев выразил уверенность в нападающем команды Павле Погребняке, который отметился лишь одним голом в 11-ти встречах за бело-голубых.

    «Можно ли сказать, что Погребняк не оправдал моих ожиданий? Ни в коем случае. Павел пришел к нам после трех месяцев лечения в Англии. Кроме того, он не проходил с командой предсезонную подготовку. Да, на его счету только один забитый мяч. Но Погребняк из тех, кто никогда не опускает рук, идет в борьбу, постоянно ищет моменты, которые у него есть в каждом матче. Я в Павла верю», – сказа Кобелев.

    Напомним, что Погребняк перешел в «Динамо» из «Рединга» перед началом нынешнего сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2015 23:02
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    Комментарии (4)
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    Mr Abdullaev
    1449445025
    Тренер у ДИНАМО не то, надо бы менять, а то занимаю то место, которое должно занять середняк..)
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    Serjik78
    1449467185
    Погребняк руки не отпускает, еще бы как иначе пивас за рулем заливать? :)))
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    С-Пб on-line
    1449469714
    Если пиво в руках-нельзя руки опускать, расплескается
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    ologreds
    1694996646
    numo451134
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