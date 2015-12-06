Клопп хочет видеть Гросскройца в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» присматривается к хавбеку дортмундской «Боруссии» Кевину Гросскройцу, выступающему ныне в аренде в «Галатасарае». Как сообщает источник, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп, имеющий опыт работы с Гросскройцем в период своей работы на посту главного тренера желто-черных, приложит усилия для перехода полузащитника дортмундцев в стан «Ливерпуля» в период ближайшего трансферного окна.

В прошедшем сезоне Гросскройц провел в составе "Боруссии" 23 матча во всех турнирах.