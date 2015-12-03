Решение вопроса об увеличении числа участников чемпионата мира с 32 до 40 отложено

Вопрос об увеличении числа участников чемпионата мира будет рассмотрен ФИФА позже. Об этом сообщил представитель Германии в исполкоме ФИФА Вольфганг Нирсбах. Ранее предполагалось, что решение об изменении формата турнира будет приниматься на сегодняшнем собрании исполкома ФИФА в Цюрихе.

Количество участников чемпионата мира планируется увеличить с 32 до 40. Эту идею активно поддерживают представители Азии и Африки, а также генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, который сделал ее частью своей предвыборной кампании на пост президента ФИФА.