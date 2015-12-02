Бензема: «Разочарован шумихой вокруг истории с Вальбуэна»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема рассказал подробности того, как узнал о шантаже футболиста «Лиона» Матье Вальбуэна.

«Вальбуэна – для меня хороший друг, и мы всегда подшучиваем друг над другом. О видео я узнал за три недели до разговора с самим Матье. Тогда я обедал в Мадриде со своим другом Каримом Зенати, и кое-кто подходил, чтобы пообщаться с нами по поводу существования видео.

Я решил поговорить с Вальбуэна, когда мы были в расположении сборной Франции, за два дня до игры с Арменией. Он уже был в курсе этой истории и спросил, чего хотят шантажисты. Он уже встречался со своим адвокатом.

Сказал ли я Вальбуэна, что видел видео? Я не видел его. Честно говоря, я не знаю, почему я сказал ему, что видел. Я предложил встретиться ему с моим другом, потому что я не хотел, чтобы мое имя фигурировало в такой истории.

Я действительно разочарован шумихой вокруг этой истории. Шантаж – это серьезно», – сказал Бензема.

Напомним, что по данному делу сейчас ведется следствие. В него оказался втянут не только Бензема, но и Самир Насри. Во Франции сейчас остро обсуждается вопрос об отстранении Бензема от национальной команды.

Сегодня Карим Бензема должен выступить с заявлением по делу о шантаже Вальбуэна. Запись интервью с Бензема появится в эфире французского канала TF1 в 22.00 по московскому времени