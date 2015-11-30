Кобелев: «Ничья – закономерный результат»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопросы журналистов после матча 17-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2).

– Довольны ничьей?

– Конечно, очком довольны, потому что забили в компенсированное время. Ребята молодцы. В первом тайме играли хорошо, а во втором, о чем я предупреждал, минутная расслабленность, и соперник нас наказал. Потом соперник имел преимущество и забил второй гол. Необязательный. Подчеркну, необязательный. Но ничья – закономерный результат.

– Показалось, что в конце команда подсела…

– Да, устает команда, потому что нет ротации – играем одним составом. Видно было, что ребята «наелись». Поэтому сегодня на поле выпустили 17-18-летних.

– Какое игровое задание было у Жиркова?

– Сегодня он был крайним полузащитником. Пока команда имела силы – все смотрелись хорошо.

– Почему так рано заменили Погребняка?

– Не хватило сил, поэтому выпустили полузащитника.

– Перед матчем вы говорили, что Денисов может выйти на поле…

– Я уже все сказал. Надоели эти домыслы. Уже все сказал. Мы никого не продаем, никого на трансфер не выставляем.

– Будут ли зимой новички?

– А кто-то от них откажется? Нам, конечно, они нужны, потому что многие ушли и тяжело играть одним составом, – сказал Кобелев после игры.