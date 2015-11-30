Лепехин: «При Бердыеве «Зенит» сможет достичь того, чего не смог достичь при Виллаш-Боаше»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился своим мнением о возможном назначении главного тренера «Ростова» Курбана Бердыва на пост наставника петербургского клуба.

«Бердыев, наверное, единственный из российских специалистов, который из раза в раз показывает, что он действительно сильный тренер. Разного уровня команды в разных условиях он может привести к успеху. «Зенит» нужен любому тренеру, в том числе и Бердыеву, потому что возможности этой команды больше, чем возможности «Ростова». Тренеру с амбициями легче проявить себя именно в питерском клубе. Можно играть в Лиге чемпионов и там бороться за лидирующие позиции. А для «Ростова» нынешнее положение в чемпионате – отличный результат. Бердыев был чемпионом страны, поэтому у него амбиции выше, чем просто лидерство в чемпионате России. При нем «Зенит» сможет достичь тех успехов, которых не смог достичь при Андре Виллаш-Боаше», – говорит Лепехин.