Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бердыев может сменить Виллаш-Боаша в «Зените»

    «Зенит» ведет поиски нового главного тренера. По окончании сезона, а возможно и в зимнее трансферное окно, команду покинет нынешний наставник – Андре Виллаш-Боаш. Одним из кандидатов на этот пост является Курбан Бердыев.

    В данный момент Бердыев является главным тренером «Ростова», с которым у него контракт до конца 2015 года. В случае прихода Бердыева зимой в «Зенит», велика вероятность появления в команде защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина, а также возвращения в Санкт-Петербург полузащитника «Динамо» Игоря Денисова.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2015 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      amg063 2 декабря 2015, 13:58

      врядли он зимой покинет Ростов. столько работы проделал, думаю как минимум до конца сезона останется, чтобы Ростов поборолся за чемпионство

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      LDms 30 ноября 2015, 23:23

      КББ - это уже состоявшийся специалист весьма высокого уровня. У него есть свой стиль и своё видение футбола. Он доказал, что может выстроить игру команды и добиться того, чтобы эта команда прыгнула выше своей головы. Но Зенит - это тоже состоявшийся клуб, со своим стилем и философией игры. И стили у них совсем разные. Футбол Зенита сейчас зрелищный и результативный, и кардинально менять что-то смысла нет. Нужно умело рулить тем, что уже построено, корректируя по мелочи. В общем, вряд ли Бердыев и Зенит друг другу подойдут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын 30 ноября 2015, 22:41

      Да не пойдёт Бекиевич к гoвнoeдам.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Rockvoc 30 ноября 2015, 21:28

      Гипер чушь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 30 ноября 2015, 21:20

      Если Бекиич перейдет в Зенит,то этим убьет во мне болельщика КББ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 30 ноября 2015, 19:56

      Бердыев - это мрак. Невозможно Зенит заставить играть "автобус". Атакующей игры Бердыев не знает.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 30 ноября 2015, 19:15

      почему и нет что будет то и будет

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 30 ноября 2015, 18:38

      Загоношились.
      Раньше надо было Боша убирать, пример - Спагетти.
      Денисова пора на помойку, всем осточертел.
      Тренером будет Кононов, в верхах решат.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 30 ноября 2015, 18:31

      Как только у кого то лучше , сразу надо испортить , хотите банкротства Ростова давайте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      taben 30 ноября 2015, 18:31

      Да эта блевотина про Бердыева уже всех утомила. Никуда он из Ростова до конца сезона не уйдет. А если он чудесами залетит в лигу чемпионов, то нафига Курбану вообще куда-то срываться, если он для ростовчан живое божество?!))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 > taben 30 ноября 2015, 20:21

      толку то от такого клуба в ЛЧ

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11