Кузнецов: «Мы с Чалым – единомышленники»

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов не считает разницу в подходе к тренировочному процессу при Билялетдинове и при Чалом чем-то удивительным.

«В прошлом сезоне контроль мяча у нас был меньше, чем в этом. А начиная с матча с «Локо» у нас этот показатель на уровне 60%. Другое дело, что результат не всегда положительный. Это футбол, факторов множество.

Тренировки при Билялетдинове и при Чалом - это две разные вещи. И это не камень в чей-то огород, просто констатация факта. Если кто-то считает, что у двух разных тренеров может быть одинаковый тренировочный процесс - это, извините, полный абсурд. Что касается Валерия Александровича, могу добавить, что мы с ним единомышленники. Все сегодняшние тренировочные и игровые задумки – плод нашего совместного труда», - рассказал Кузнецов.

Стоит напомнить, что Валерий Чалый пришел в «Рубин» на смену Ренату Билелятдинову в сентябре 2015 года. «Рубин» в понедельник проведет матч 17-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака».