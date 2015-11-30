Газизов: «Приятно, что Марсиньо и Карлос спели на русском языке»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов остался доволен тем, что полузащитник Марсиньо и нападающий Диего Карлос спели песню «Супергуд» группы «Ленинград» на русском языке.

«Видел выступление ребят. Это было отлично! Ребята постарались спеть на чужом для них языке, признаюсь, было приятно услышать их. Поддерживаю такие начинания. Думаю, болельщиков у "Уфы" после выхода клипа прибавилось. Наш клуб вообще открытый. При помощи нашего телевидения рассказываем, чем живет команда, как летает на матчи. Для нас очень важна работа с болельщиками как в России, так и за рубежом», - поделился Газизов.