Моуринью: «Матч с «Тоттенхэмом» – лучший для Азара в этом сезоне»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после матча с «Тотенхэмом» (0:0) отметил игру полузащитника Эдена Азара, считая, что бельгиец провел свою лучшую игру в сезоне.

«Это была лучшая игра Эдена в текущем сезоне. Он нанес отличный удар со своей нерабочей ноги, заставив голкипера совершить сейв матча. Он продемонстрировал целостную игру, одинаково хорошо действуя с мячом и без мяча, в индивидуальных противостояниях и на открытых пространствах. При навесах он не уходил от верховой борьбы с двухметровыми бельгийскими защитниками хозяев. Он проделал большой объем работы и, хотя и не забил, своим стремлением и азартом внес важный вклад в игру команды», – скаазл Моуринью.