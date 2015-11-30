Главный тренер «Валенсии» покинул свой пост

Наставник «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту написал заявление об отставке после поражения в поединке 13-го тура чемпионата Испании от «Севильи» (0:1).

«Хочу сказать спасибо всем игрокам за отличную работу, выразить благодарность Питеру Лиму (владельцу «Валенсии»), а также болельщикам. Руководить «Валенсией» для меня было огромной честью. Футболисты не были в курсе до игры», – заявил специалист.

Уйти со своего поста Нуну решил еще до матча с «Севильей». 41-летний португалец покинул клуб из-за конфликта с болельщиками «летучих мышей», скандировавших с трибун на последних матчах команды: «Нуну, уходи!».

Эшпириту Сантуш тренировал «Валенсию» с 2014-го года. В минувшем чемпионате Испании он с командой занял четвертое место, после чего вывел ее в основной турнир Лиги чемпионов. На данный момент «Валенсия» располагается на девятом месте в турнирной таблице с 19-ю баллами в своем активе.

В следующем туре «Валенсии» предстоит встреча с «Барселоной».