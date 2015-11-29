Бундеслига. «Вольфсбург» сыграл вничью с «Аугсбургом», «Шальке» и «Байер» не смогли определить сильнейшего

«Байер» и «Шальке» сыграли вничью в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Леверкузене и завершилась со счетом 1:1. Гол в составе гостей забил Эрик Чупо-Мотинг, а хозяева отыгрались благодаря автоголу Саши Ритера.



В другом матче встретились «Аугсбург» и «Вольфсбург». Игра состоялась в Аугсбурге и закончилась нулевой ничьей.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

Байер – Шальке – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Чупо-Мотинг, 50; 1:1 – Ритер (гол в свои ворота), 85.

Аугсбург – Вольфсбург – 0:0 (0:0)

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги