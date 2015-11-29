Покеттино: «Челси» должен быть доволен одним очком»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями от матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», который завершился со счетом 0:0. По словам специалиста, его команда заслуживала большего в этой встрече.



«Думаю, могу назвать наших игроков героями, они приложили невероятные усилия в конце сложной недели. Я очень горжусь, что мы сыграли, проявив опыт и рассудок. Мы всегда стараемся выиграть, сегодня в «Челси» должны быть довольны, ведь им это очко важнее, чем нам. Я доволен нашим выступлением, команда сыграла хорошо», – сказал Покеттино.