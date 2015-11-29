Коста швырнул манишку в Моуринью во время матча с «Тоттенхэмом»

Нападающий "Челси" Диего Коста выразил недовольство действиями наставника синих Жозе Моуринью во время поединка 14-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

Форвард, не попавший в стартовый состав, так и остался сидеть на скамейке запасных до окончания встречи. В определенный момент испанец отправился на разогрев, рассчитывая на выход на поле, однако, после того, как Коста размялся, Моуринью усадил игрока обратно на скамейку.

Данные действия главного тренера привели Косту в бешенство и он бросил свою тренировочную манишку в сторону португальского специалиста.