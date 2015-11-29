Мутко: «Комитет по этике не будет рассматривать слова Виллаш-Боаша после матча с «Тереком»

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко сообщил, что слова главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша после игры с грозненским «Тереком» (1:4) в 17 туре чемпионата России не будут рассматриваться комитетом РФС по этике.

«Никакой комитет по этике и другие комитеты РФС обсуждать эту тему не будут.

Естественно, тренер расстроился, но выдергивать отдельно его фразы и создавать из них проблему я бы не стал. Причина поражения «Зенита» не в судье и не в том, что кто-то кричал в мегафон, а в том, что «Терек» был просто прекрасен в этом матче. Единый коллектив с огромной самоотдачей, мобилизованный на победу, с шикарной тактикой на игру», – отметил Мутко.